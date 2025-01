Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in peggioramento sul medio-alto versante tirrenico, prosegue il tempo stabile al centro-sud ma con nubi in aumento nel corso della giornata. Nuovo peggioramento domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla risalita di masse d’aria umida, provenienti dal Mediterraneo occidentale e dalle regioni nord-africane, che raggiungono direttamente le regioni centro-settentrionali tirreniche dove, nelle prossime ore, è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prosegue il tempo stabile al centro-sud con ampie schiarite anche se, a partire dalle prossime ore, la nuvolosità tornerà ad estendersi sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, ma non si prevedono fenomeni di rilievo, mentre nella giornata di domenica assisteremo ad un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-sud, a causa della formazione e dell’approfondimento di un minimo depressionario, in risalita verso il Canale di Sicilia e sul Tirreno meridionale, che favorirà la formazione di corpi nuvolosi in risalita dalle regioni meridionali verso il medio Adriatico, specie nel pomeriggio, in serata e in nottata, con elevata probabilità di precipitazioni anche sulla nostra regione, specie sul settore orientale e costiero – recita il testo pubblicato online. Un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso a partire dal pomeriggio-sera di lunedì con schiarite che dalle Marche si estenderanno verso la nostra regione e verso il Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso il settore adriatico: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni ma che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata di sabato – aggiunge testualmente l’articolo online. Foschie dense e banchi di nebbia potrebbero manifestarsi nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, occasionalmente anche nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli di direzione variabile sulle zone interne e montuose; deboli orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e sulle zone collinari, in rinforzo nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

