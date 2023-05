Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento nelle prossime ore ma non mancheranno annuvolamenti al mattino. Ulteriore miglioramento nei prossimi giorni con temperature in aumento. Alta pressione in graduale attenuazione da domenica

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, dal Mediterraneo occidentale, tenderà ad estendersi verso le nostre regioni a partire dalle prossime ore, favorendo una progressiva ed ulteriore attenuazione della nuvolosità anche sulle nostre regioni centrali dove, tuttavia, al mattino, saranno ancora possibili annuvolamenti – aggiunge la nota pubblicata. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di domenica il tempo risulterà generalmente stabile con possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – A partire dalla giornata di domenica, tuttavia, il promontorio di alta pressione tenderà nuovamente ad attenuarsi favorendo l’arrivo di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali dove, alla base dei dati attuali, l’instabilità tornerà ad intensificarsi.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con residui annuvolamenti in mattinata, specie sulle zone collinari e montuose, in attenuazione nel corso della mattinata – Nel pomeriggio si prevedono ampie schiarite su gran parte del territorio regionale, anche se annuvolamenti potranno manifestarsi sulle zone interne e montuose con possibili occasionali rovesci, perlopiù localizzati sui rilievi, in miglioramento in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile nella giornata di venerdì con temperature in ulteriore aumento –

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org