Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento sulle nostre regioni centrali con nuvolosità in attenuazione e tempo stabile. Nubi in aumento a partire dalla mattinata di domenica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento a causa dell’ulteriore spostamento verso sud della perturbazione atlantica responsabile del tempo uggioso dei giorni scorsi su gran parte delle nostre regioni centrali: nelle prossime ore tornerà a splendere il sole ma le temperature si manterranno ancora piuttosto basse con valori minimi in diminuzione e gelate notturne nelle pianure e nelle valli interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nella giornata di sabato e nelle prime ore della mattinata di domenica, proseguirà il tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nel corso della mattinata di domenica corpi nuvolosi tenderanno ad attraversare la nostra penisola, accompagnati dai un graduale rinforzo dei venti di Libeccio soprattutto al centro-sud. Lunedì transiterà una nuova veloce perturbazione che, alla base dei dati attuali, non risulterà particolarmente intensa e provocherà annuvolamenti/rovesci soprattutto sulle zone interne e montuose e sul settore tirrenico, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sul settore adriatico e a ridosso dei rilievi nel corso della mattinata, in particolare nel Vastese, in ulteriore miglioramento nel corso della giornata – Tempo stabile che proseguirà anche nella giornata di sabato ma con temperature minime in ulteriore diminuzione e gelate diffuse sulle zone interne, localmente nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi – In diminuzione nei valori minimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org