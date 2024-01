Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento sulle nostre regioni ma con temperature in diminuzione. Da domenica tornano le correnti occidentali che porteranno nubi e precipitazioni sparse

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da residue infiltrazioni di aria fredda che favoriscono lo sviluppo di annuvolamenti su gran parte del versante adriatico e sulle regioni meridionali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nelle prossime ore è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, a partire dalla giornata di domenica, raggiungeranno le nostre regioni centrali e determineranno un graduale aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni sparse, più probabili sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella giornata di lunedì, inoltre, un veloce sistema nuvoloso attraverserà la nostra penisola e sarà accompagnata da un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) e conseguenti temperature in aumento; ma non mancheranno annuvolamenti consistenti e precipitazioni sparse, dapprima più probabili sulle zone interne e montuose ma in estensione anche verso il settore adriatico entro la giornata di martedì. Alla base dei dati attuali, inoltre, tra mercoledì e giovedì si avvicinerà una nuova perturbazione accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio con temperature in generale e sensibile aumento su tutte le nostre regioni.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, occasionalmente anche nel Teramano, ma con nuvolosità in graduale attenuazione nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Poco nuvoloso sulle zone interne e montuose con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online. Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di domenica, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, con possibili precipitazioni sparse, più probabili sull’Alto Sangro, nevose sui rilievi – precisa il comunicato. Annuvolamenti e schiarite interesseranno il settore orientale e costiero ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi con gelate diffuse nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro ma, localmente, anche nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un graduale rialzo delle temperature è previsto da domenica – viene evidenziato sul sito web.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi nel Vastese in mattinata – Dalla serata di domenica tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali rinforzando –

Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

