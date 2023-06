Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile e temperature in generale diminuzione nelle prossime ore, ma un graduale miglioramento è previsto da stasera e nella giornata di domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Il promontorio di alta pressione di matrice nord africana, che da giorni favorisce temperature ben al disopra delle medie stagionali, tenderà ulteriormente ad attenuarsi nelle prossime ore e un impulso di aria fresca di origine atlantica attraverserà le nostre regioni provocando un progressivo aumento dell’instabilità e temperature in generale calo, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali – precisa il comunicato. Inoltre l’afa e la sabbia in sospensione in quota presenti sulle nostre regioni peninsulari in queste ultime ore, saranno sostituite da masse d’aria fresca e un cielo decisamente più limpido rispetto ai giorni scorsi – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana ma con un temperature decisamente più gradevoli rispetto ai valori che si sono registrati fino a ieri: il promontorio di alta pressione di matrice nord-africana sarà sostituito dall’Anticiclone delle Azzorre che, almeno per il momento, impedirà la risalita di masse d’aria calda dalle regioni nord-africane – si apprende dalla nota stampa.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e nel Chietino, mentre annuvolamenti saranno presenti sull’Alto Aquilano, nel Teramano e nel Pescarese, in ulteriore intensificazione nel corso della mattinata con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica, l’Alto Sangro e il Chietino nel corso della mattinata e nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Non si escludono forti raffiche di vento e possibili grandinate, attenzione – si apprende dalla nota stampa. Dal tardo pomeriggio-sera è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con nuvolosità e fenomeni in attenuazione ad iniziare dal Teramano e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la nottata – si legge sul sito web ufficiale. La giornata di domenica sarà caratterizzata da un tempo migliore rispetto alla giornata odierna ma con temperature e tassi di umidità decisamente più gradevoli, anche se soffieranno venti dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera e collinare con moto ondoso in ulteriore aumento –

Temperature: In generale diminuzione dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel corso della giornata, specie lungo la fascia costiera e collinare, mentre forti raffiche potranno manifestarsi durante i temporali.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in generale aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

