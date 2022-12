Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile a Natale e Santo Stefano, clima mite soprattutto sulle zone collinari e montuose ma non mancheranno annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia, specie nelle pianure e nelle valli interne appenniniche

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La situazione meteorologica è caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana in ulteriore rafforzamento in questo fine settimana di Natale e, di conseguenza, il tempo risulterà stabile con temperature in ulteriore aumento, specie al centro-sud e sulla Sardegna, con possibili annuvolamenti (nubi medio-alte e stratificate), foschie e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli interne appenniniche, specie durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di Santo Stefano, con l’alta pressione che continuerà a garantire tempo stabile su gran parte delle nostre regioni con un clima insolitamente mite anche sulle zone collinari e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile temporaneo cedimento dell’alta pressione tra martedì e giovedì della prossima settimana, con possibile transito di sistemi nuvolosi di origine atlantica soprattutto al centro-nord, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che potranno favorire velature ma senza fenomeni – precisa la nota online. Foschie dense e banchi di nebbia saranno possibili nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, tuttavia non si escludono banchi di nebbia anche lungo i litorali – precisa il comunicato. Poche novità nella giornata di Natale: tempo stabile con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, possibili nebbie nelle pianure e nelle valli, clima mite sulle zone collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile –

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

BUON NATALE da tutto lo staff di AbruzzoMeteo

