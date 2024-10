Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nelle prossime ore ma da domani (mercoledì) è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà ad un generale peggioramento, specie nei prossimi giorni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Prosegue il tempo stabile sulla nostra penisola a causa della presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, anche nelle prossime ore, continuerà a favorire il bel tempo su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali e temperature al disopra delle medie stagionali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un sistema nuvoloso di origine atlantica raggiungerà dapprima il Mediterraneo occidentale nelle prossime ore, la Sardegna e i nostri mari occidentali nella giornata di mercoledì e attraverserà la nostra penisola tra mercoledì e giovedì, favorendo un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche dapprima al nord e, nei prossimi giorni, anche sulle nostre regioni centrali – precisa la nota online. Al momento la tendenza appare piuttosto incerta, tuttavia sembra possibile la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario sulle nostre regioni centro-meridionali tra venerdì e il fine settimana: situazione questa che, se confermata, potrebbe dar luogo ad una fase di maltempo su gran parte delle nostre regioni, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Un graduale aumento della nuvolosità è previsto in serata-nottata e nel corso della mattinata di mercoledì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico ma inizialmente si tratterà di nubi medio-alte che non produrranno fenomeni.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, stazionarie le minime notturne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

