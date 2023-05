Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in aumento a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che continuerà a proteggere le nostre regioni centrali almeno fino a domenica

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, dal Mediterraneo occidentale, si estende verso le nostre regioni centro-meridionali, favorendo condizioni di tempo stabile e temperature in aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. Le regioni settentrionali, in particolare il settore nord-occidentale, risentirà tuttavia dell’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che potrà dar luogo a fenomeni di instabilità nelle prossime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poche novità sulle restanti regioni centro-meridionali, interessate da condizioni di stabilità ma con possibili annuvolamenti di passaggio nel corso della giornata e con i consueti addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di sabato: tempo stabile e temperature massime in ulteriore aumento si gran parte delle nostre regioni anche se, alla base dei dati attuali, un graduale cedimento dell’alta pressione potrà favorire l’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica e un conseguente aumento dell’instabilità al centro-nord a partire da domenica e nei primi giorni della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature favorite dal transito di nubi medio-alte e stratificate nel corso della giornata; nel pomeriggio, inoltre, addensamenti consistenti potranno manifestarsi a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nella giornata di sabato, proseguirà il tempo stabile con temperature massime in ulteriore aumento –

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

