Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in generale aumento a causa della presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che favorirà anche la risalita di sabbia in sospensione in quota

Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e temperature massime in ulteriore aumento, a causa della risalita di masse d’aria calda, corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) e sabbia in sospensione in quota che, a partire dalle prossime ore, si estenderanno verso le nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, si prevedono temperature molto elevate anche sulle nostre regioni centrali, con punte localmente superiori ai +34°C/38°C e tassi di umidità in aumento soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa – si legge sul sito web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile cedimento dell’alta pressione che, nel fine settimana, potrebbe favorire un graduale calo delle temperature e un graduale aumento dell’instabilità al centro-nord e sul versante adriatico: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate con sabbia in sospensione in quota che potrebbero far assumere al cielo la classica colorazione biancastra – Annuvolamenti pomeridiani potranno manifestarsi sulle zone interne e montuose e, localmente, sul versante adriatico, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nei prossimi giorni, tuttavia le temperature subiranno un ulteriore aumento tra domani e venerdì, con afa in intensificazione lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo