Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in lieve aumento nelle prossime ore, nubi in aumento da stasera-notte e nella giornata di sabato con temperature in generale diminuzione e instabilità in aumento

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche se, a partire dal pomeriggio-sera, assisteremo all’arrivo di corpi nuvolosi dai vicini Balcani che si estenderanno anche verso le nostre regioni e favoriranno un graduale aumento della nuvolosità. Instabilità in aumento sul basso Adriatico in quanto giungeranno masse d’aria fredda dai vicini Balcani che, alla base dei dati attuali, tenderanno ulteriormente ad estendersi verso la nostra penisola nel fine settimana e, soprattutto, nei primi giorni della prossima settimana: situazione questa che darà luogo ad un progressivo aumento dell’instabilità tra sabato e domenica e un deciso calo delle temperature a partire da lunedì, con nubi in aumento e possibili nevicate fino a bassa quota anche sulle nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Si tratterà di aria molto fredda soprattutto nei bassi strati dell’atmosfera e, di conseguenza, ci saranno annuvolamenti e precipitazioni nevose, nel corso della prossima settimana, soprattutto sulle zone montuose che si affacciano ad est, sulle zone pedemontane e collinari del versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mancherà il freddo in quota e l’instabilità, pur in aumento, sarà meno accentuata rispetto a situazioni caratterizzate dal transito di nuclei di aria fredda in quota; si tratta, inoltre, di una situazione piuttosto complessa che necessita ulteriori aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti al mattino lungo le aree costiere e collinari e annuvolamenti (nubi alte e stratificate) nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Dal tardo pomeriggio-sera e in nottata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, inizialmente nubi medio-alte e stratificate, successivamente nubi più compatte nel corso della giornata di sabato con possibili rovesci, più probabili sulle zone montuose e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Tornerà la neve anche a quote collinari.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. In diminuzione da sabato – riporta testualmente l’articolo online.

Venti: Deboli occidentali con possibili rinforzi sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

