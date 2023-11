Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nella giornata odierna con possibili residui annuvolamenti sull’Adriatico centrale ma si avvicina una nuova perturbazione che sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio a partire da giovedì pomeriggio

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri e oggi spenderà il sole su gran parte delle nostre regioni anche se non mancheranno annuvolamenti sulle zone interne e, localmente, sull’Adriatico centrale, specie al mattino, in avvicinamento verso le aree costiere di Marche e Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. A partire da stasera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che, tra venerdì e sabato, attraverserà le nostre regioni e sarà preceduta da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio a partire da giovedì pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Tornerà a soffiare il Garbino in maniera impetuosa sul versante adriatico con temperature in temporaneo brusco aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali anche se, nel fine settimana il transito della perturbazione porterà all’ingresso di masse d’aria fredda sulle regioni centro-settentrionali e un conseguente sensibile calo termico, oltre che un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Anche nei primi giorni della prossima settimana sembra probabile l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche che, tuttavia, potrebbero favorire un graduale rialzo delle temperature –

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e, localmente, sull’Adriatico centrale, in avvicinamento verso le aree costiere, ma in miglioramento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. A partire dal tardo pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità, inizialmente nubi medio-alte e stratificate, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso le restanti zone entro la nottata e nella giornata di giovedì. Dalla tarda mattinata di giovedì e nel pomeriggio-sera assisteremo ad un nuovo deciso rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino impetuoso sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o occidentali sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera, specie al mattino – riporta testualmente l’articolo online.

Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

