Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore con ampie schiarite ma è in arrivo un’intensa perturbazione che da stanotte favorirà un deciso peggioramento su tutte le regioni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: In queste ultime ore sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri e l’estesa copertura nuvolosa ha lasciato spazio ad ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, in estensione verso il meridione nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Si tratterà, tuttavia, di una fase temporanea a cui farà seguito un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine nord atlantica, sospinta da masse d’aria fredda di origine artica marittima, che da stasera raggiungerà le regioni settentrionali, il settore tirrenico e la Sardegna, per poi spingersi, entro la nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica, anche verso le restanti regioni centro-meridionali e sul versante adriatico, accompagnata da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali – L’aria fredda in arrivo provocherà, successivamente, diffuse condizioni di instabilità che proseguiranno per gran parte della giornata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana, con temperature in diminuzione e nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1200-1300 metri ma localmente anche a quote lievemente inferiori sui rilievi che si affacciano ad ovest, ma nessuna ondata di gelo in arrivo: si tratterà di un tipico peggioramento di stampo invernale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei primi giorni della prossima settimana, inoltre, assisteremo a diffuse condizioni di variabilità sulle nostre regioni, con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con residui annuvolamenti sui rilievi, in attenuazione nel corso della mattinata, tuttavia nel pomeriggio e in serata è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione che, tra stanotte e le prime ore della mattinata di domenica, provocherà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Marsica, dall’Alto Sangro, dall’Aquilano e sui rilievi che si affacciano ad ovest, con precipitazioni in intensificazione, localmente temporalesche, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1200-1300 metri ma, localmente, anche a quote lievemente inferiori, specie in caso di rovesci temporaleschi – precisa la nota online. Nelle prime ore della mattinata di domenica la perturbazione si estenderà verso il settore adriatico e, di conseguenza, saranno possibili rovesci sparsi, localmente anche intensi nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, accompagnati da venti in rinforzo – Schiarite nel corso della mattinata di domenica, specie sul versante adriatico, mentre nel pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti sulle zone interne con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi, in estensione verso il settore adriatico entro la serata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione nei valori minimi – precisa il comunicato. Da stasera-notte è previsto un temporaneo aumento, in attesa di una nuova diminuzione prevista da domenica pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli di direzione variabile al mattino ma da stasera tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, rinforzando, specie sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento da stasera – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

