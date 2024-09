Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore e nella giornata di venerdì ma si avvicina una nuova perturbazione attesa nel fine settimana e preceduta da un rinforzo dei venti meridionali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola, in particolare sulle nostre regioni centro-meridionali, il tempo è ulteriormente migliorato in queste ultime ore, mentre al nord sono presenti gli avamposti di una perturbazione atlantica che, tra domani e domenica, attraverserà gran parte dell’Italia e porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni – precisa il comunicato. La perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un generale aumento delle temperature al centro-sud e sul versante adriatico tra stasera e venerdì sera, mentre nel fine settimana assisteremo al transito della perturbazione che favorirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche e un generale calo delle temperature anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore il tempo risulterà stabile con temperature in graduale aumento ma con probabili annuvolamenti, in attesa di un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti meridionali dal pomeriggio, in serata e nel corso della giornata di venerdì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni, tuttavia addensamenti consistenti potrebbero interessare le zone interne e montuose nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Venti in rinforzo dal pomeriggio con Scirocco lungo la fascia costiera, Libeccio sulle zone interne e montuose, tuttavia dalla serata soffierà il Libeccio (Garbino) anche sul versante adriatico con temperature in generale aumento – Poche novità nella giornata di venerdì, caratterizzata da venti di moderata intensità e alternanza di schiarite e annuvolamenti, in attesa dell’arrivo della perturbazione prevista per il fine settimana – Temperature: Stazionarie al mattino, in aumento dal pomeriggio-sera e nella giornata di venerdì, anche sensibile sul versante adriatico – Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile al mattino, mentre dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Soffierà dapprima lo Scirocco lungo la fascia costiera, il Libeccio sulle zone interne e montuose, ma dalla serata il Libeccio (Garbino) interesserà anche il versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

