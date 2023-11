Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore ma da stanotte tempo in peggioramento e temperature in sensibile diminuzione a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda dall’Europa settentrionale

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, il miglioramento sarà ancora una volta temporaneo in quanto masse d’aria molto fredda di origine artica tenderanno ad estendersi verso l’Europa orientale, verso i vicini Balcani e, marginalmente, verso la nostra penisola dove, a partire da stasera-notte il tempo tornerà a peggiorare soprattutto al centro-sud, con nuvolosità in aumento su Marche, Abruzzo e Molise e precipitazioni in intensificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Atteso anche un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con forti raffiche lungo la fascia costiera e collinare, temperature in sensibile diminuzione e nevicate che, nel corso della giornata di sabato, potranno manifestarsi anche a quote collinari, in particolare su Abruzzo, Molise e sul Gargano – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà soprattutto nella giornata di domenica anche se, alla base dei dati attuali, una nuova perturbazione attraverserà la nostra penisola nelle giornate di lunedì e martedì con conseguenti piogge e nevicate sui rilievi che torneranno a manifestarsi anche sulle nostre regioni centrali – Le temperature, inoltre, tenderanno a mantenersi al disotto delle medie stagionali anche nei prossimi giorni, tuttavia nelle prossime ore è previsto un temporaneo aumento sul settore adriatico, mentre da stanotte forti venti settentrionali determineranno un sensibile calo termico su tutte le regioni ma non si tratterà di un’ondata di gelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più probabili sulle zone interne e possibili banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Nubi medio-alte e stratificate potranno, inoltre, favorire annuvolamenti su gran parte del territorio regionale nel corso della mattinata, in attenuazione dal pomeriggio, tuttavia addensamenti consistenti potranno interessare la Marsica e l’Alto Sangro nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalla tarda serata-nottata la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi su gran parte del territorio regionale con rovesci sparsi, in intensificazione ad iniziare dal settore collinare e costiero, dove non si escludono temporali – precisa il comunicato. Nel corso della nottata, inoltre, è previsto un deciso rinforzo dei venti di Tramontana con forti raffiche lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: In temporaneo aumento nelle prossime ore, specie sul versante adriatico – Da stanotte valori in sensibile calo ovunque –

Venti: Deboli dai quadranti occidentali, in rinforzo nel corso della mattinata, specie sulle zone montuose – Da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali con possibili forti raffiche lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso al mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Moto ondoso in aumento dalla serata-nottata con probabili mareggiate nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org