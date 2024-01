Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore ma una nuova perturbazione atlantica favorirà un deciso peggioramento nel fine settimana su gran parte delle nostre regioni

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola continuano a giungere masse correnti umide di origine atlantica che favoriscono il transito di corpi nuvolosi accompagnati da un rinforzo dei venti occidentali che, nelle prossime ore, continueranno a soffiare in maniera piuttosto sostenuta su gran parte delle nostre regioni centrali anche se, entro il pomeriggio-sera, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con venti e nuvolosità in progressiva attenuazione – Ma come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di un miglioramento temporaneo che proseguirà anche nella prima parte della giornata di venerdì, in quanto successivamente giungerà una perturbazione di origine atlantica che determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni e favorirà, nei primi giorni della prossima settimana, anche un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord con la neve che tornerà ad imbiancare anche i rilievi appenninici.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull'Alto Sangro e nell'Aquilano, specie a ridosso dei rilievi, in miglioramento nel corso della giornata. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul versante adriatico dove, tuttavia, continueranno a soffiare venti dai quadranti occidentali ma in graduale attenuazione entro il pomeriggio-sera. Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto a partire dalla mattinata di venerdì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le restanti zone nel corso della giornata.

Temperature: Stazionarie al mattino, con valori ancora al disopra delle medie stagionali, specie sul versante adriatico.

Venti: Moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sulle zone montuose e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione nel pomeriggio-sera.

Mare: Generalmente poco mosso.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

