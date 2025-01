Previsioni AbruzzoMeteo: Torna il freddo sulla nostra penisola e sulle nostre regioni centrali, specie nelle giornate di domenica e lunedì con nevicate fino a bassa quota ma non si tratterà di un’ondata di gelo

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in peggioramento a causa della confluenza tra masse d’aria umida di origine atlantica provenienti dalla Francia con masse d’aria fredda in discesa dall’Europa centrale: di conseguenza è prevista la formazione di un minimo depressionario sul Tirreno centro-settentrionale a partire dalle prossime ore, in discesa verso le regioni meridionali tra domenica e lunedì. L’approfondimento del minimo depressionario richiamerà masse d’aria fredda dall’Europa orientale e dai vicini Balcani che si estenderanno verso le nostre regioni adriatiche, dove le temperature diminuiranno in maniera sensibile e i valori si porteranno ben al disotto delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Lo scorrimento dell’aria fredda sul mare Adriatico porterà alla formazione di corpi nuvolosi che si estenderanno verso le nostre regioni adriatiche e favoriranno precipitazioni che, date le basse temperature previste tra domenica e lunedì, risulteranno nevose fino a quote collinari, localmente fin verso le zone di bassa collina, specie tra domenica sera e lunedì mattina, ma non si tratterà di precipitazioni particolarmente intense e i fenomeni più rilevanti riguarderanno le zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto da martedì, con temperature che, almeno fino a mercoledì, si manterranno al disotto delle medie del periodo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento in mattinata con possibili deboli precipitazioni sparse che, dal Teramano e dall’Alto Aquilano, si estenderanno gradualmente, nel corso del pomeriggio, verso il Pescarese e verso il Chietino – Nel tardo pomeriggio, in serata e in nottata è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, specie nell’Aquilano, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, con precipitazioni in intensificazione, nevose sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri ma con quota neve in calo intorno agli 800-900 metri entro la tarda serata – si apprende dal portale web ufficiale. Nella giornata di domenica saranno possibili schiarite, specie al mattino (Teramano, Pescarese e Alto Aquilano), ma è previsto un ulteriore rinforzo dei venti di Grecale con temperature in calo e precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici ma con quota neve in ulteriore calo entro la serata-nottata fin verso le zone collinari (300-500 metri ma occasionalmente anche a quote lievemente più basse) che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratterà di fenomeni generalmente deboli e a carattere sparso ma che, sulle zone montuose e pedemontane, potrebbero risultare di moderata intensità. Tempo freddo ed instabile anche nella giornata di lunedì con deboli precipitazioni sparse, nevose intorno ai 200-400 metri, in attenuazione entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In generale e sensibile diminuzione, specie dal pomeriggio-sera e nel corso della giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali, in rinforzo entro la serata, specie sul versante adriatico e sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in ulteriore aumento, specie domenica e lunedì. Possibili mareggiate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

