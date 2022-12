Previsioni AbruzzoMeteo: Un debole sistema nuvoloso attraverserà la nostra penisola nella giornata di venerdì ma nel fine settimana tornerà l’alta pressione che si espanderà su gran parte delle nostre regioni

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo.

La nostra penisola è interessata dal transito di corpi nuvolosi di origine atlantica che interessano direttamente le regioni settentrionali e, marginalmente, le regioni centrali, mentre l’alta pressione continua a proteggere le regioni meridionali garantendo tempo stabile e prevalentemente soleggiato – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione subirà un temporaneo cedimento e, nella giornata di venerdì, favorirà il transito di un debole sistema nuvoloso di origine atlantica che attraverserà anche le nostre regioni centrali favorendo annuvolamenti e un temporaneo rinforzo dei venti meridionali: non si prevedono fenomeni rilevanti, tuttavia il temporaneo rinforzo dei venti determinerà un lieve rimescolamento delle masse d’aria nei bassi strati dell’atmosfera, specie sul versante adriatico e una conseguente attenuazione delle nebbie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Successivamente, nel fine settimana, un promontorio di alta pressione di matrice nord africana tornerà ad espandersi verso la nostra penisola e favorirà condizioni di tempo stabile, soleggiato ma con foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli del centro-nord e temperature massime in aumento –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Foschie dense e banchi di nebbia si manifesteranno soprattutto nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, in parziale diradamento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Da stanotte e nella giornata di venerdì è previsto un graduale aumento della nuvolosità.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali con occasionali rinforzi sulle zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo. Fonte: abruzzometeo.org