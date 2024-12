Previsioni AbruzzoMeteo: Un veloce sistema nuvoloso diretto principalmente verso i vicini Balcani favorirà annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni. Attesa nuova fase di maltempo da domenica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento, tuttavia nelle prossime ore una perturbazione diretta principalmente verso i vicini Balcani favorirà il transito di corpi nuvolosi, provenienti dall’Europa centrale che determineranno annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo anche se, entro la serata, non si escludono precipitazioni a carattere sparso, in miglioramento in nottata e nella giornata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. La giornata di sabato sarà caratterizzata da un tempo decisamente migliore con ampie schiarite, specie al mattino, tuttavia una nuova ed intensa perturbazione di origine polare marittima, sospinta da masse d’aria fredda di origine artica marittima, raggiungerà la nostra penisola dalla tarda serata-nottata di sabato e nella giornata di domenica, e favorirà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche caratterizzato anzitutto dai un deciso rinforzo dei venti, da rovesci, temporali e nevicate sui rilievi appenninici – Il nucleo di aria fredda entrerà dalla Valle del Rodano e interesserà soprattutto le regioni nord-occidentali, il settore tirrenico, la Sardegna e le aree appenniniche, soprattutto i rilievi che si affacciano ad ovest, dove sono attese precipitazioni più frequenti ed intense, anche a carattere temporalesco, tuttavia forti rovesci tenderanno ad estendersi anche sul versante adriatico nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Difficile conoscere, al momento, ulteriori dettagli per quel che riguarda le nostre regioni, occorrerà attendere i nuovi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che interesseranno la nostra regione per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo, anche se non si escludono precipitazioni sparse nel pomeriggio-sera, in miglioramento in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nella mattinata di sabato con ampie schiarite ma si tratterà di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di un’intensa perturbazione che raggiungerà le nostre regioni centrali nella nottata di sabato e nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In diminuzione nei valori minimi; stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

