Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova perturbazione atlantica in avvicinamento alla nostra penisola favorirà un deciso rinforzo dei venti di Libeccio al centro-sud e temperature in generale aumento

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione di origine atlantica, preceduta ed accompagnata da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, che interesseranno soprattutto le nostre regioni centro-meridionali a partire dalle prossime ore e nella giornata di venerdì. Attesi venti di Libeccio in rinforzo anche sulle nostre regioni con probabile Garbino impetuoso sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico a partire dal pomeriggio-sera e un conseguente generale aumento delle temperature, anche sensibile sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Annuvolamenti interesseranno gran parte delle nostre regioni ma non si prevedono fenomeni rilevanti anche se qualche pioggia potrebbe manifestarsi soprattutto sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro nelle prossime ore, mentre nubi medio-alte e stratificate saranno presenti anche sul versante adriatico ma non daranno luogo a precipitazioni – precisa il comunicato. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da forti venti di Libeccio e temperature che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali anche se, a partire da sabato, il tempo tenderà a peggiorare ad iniziare dalle zone interne e montuose, con venti in graduale attenuazione e temperature in diminuzione – Domenica con instabilità in aumento e temperature in generale diminuzione ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione verso le Marche e verso la nostra regione entro la serata, almeno stando ai dati attuali (da confermare).

PREVISIONI: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno rovesci anche se, nel corso della giornata, annuvolamenti consistenti potranno manifestarsi sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, dove non si escludono piogge sparse – Atteso un progressivo rinforzo dei venti di Libeccio dal pomeriggio con Garbino impetuoso sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da annuvolamenti, da forti venti di Libeccio con temperature in ulteriore aumento, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Stazionarie al mattino, in generale aumento dal pomeriggio, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online.

Venti: Inizialmente deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo nel corso della giornata, in particolare dal pomeriggio con venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) e raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Raffiche superiori ai 100 Km/h sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Poco mosso o localmente mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Localmente poco mosso sottocosta – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

