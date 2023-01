Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola e favorirà forti venti, rovesci e nevicate sui rilievi appenninici. Temperature in generale diminuzione nella giornata di martedì

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola è interessata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nelle prossime ore, si sposterà gradualmente verso le regioni meridionali e favorirà, a partire da stasera-notte, l’ingresso di masse d’aria più fredda verso le nostre regioni adriatiche – I forti venti meridionali (Libeccio, Garbino sul versante adriatico) in atto in queste ultime ore sulle regioni centro-meridionali, hanno di fatto determinato un generale rimescolamento delle masse d’aria nei bassi strati dell’atmosfera con conseguente scomparsa delle nebbie nelle valli i lungo i litorali del versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore il peggioramento interesserà soprattutto le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise anche se, nel corso della giornata, rovesci potranno estendersi anche verso il settore adriatico; inoltre dalla serata i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali favorendo un generale calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul settore orientale e costiero di Marche, Abruzzo e Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tornerà anche la neve sui nostri rilievi appenninici, inizialmente al disopra dei 1800-2000 metri, tuttavia tra stasera e la mattinata di martedì l’ingresso di aria più fredda determinerà un generale calo delle temperature e un conseguente abbassamento della quota neve intorno ai 1000 metri – aggiunge la nota pubblicata. Tempo in miglioramento dal pomeriggio-sera di martedì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con nubi più compatte sulle zone interne e montuose dove sono attesi rovesci diffusi, accompagnati da raffiche di vento; sul settore orientale e costiero le precipitazioni risulteranno meno probabili al mattino, anche se non si escludono rovesci in sconfinamento dalle zone interne, occasionalmente anche lungo le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. Forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) continueranno ad interessare le zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia nel corso della giornata tenderanno temporaneamente ad attenuarsi per poi disporsi dai quadranti settentrionali, rinforzando in serata-nottata e nella mattinata di martedì. Tempo in peggioramento anche sul versante adriatico nel corso del pomeriggio-sera con nevicate sui rilievi e quota neve in calo intorno ai 1000 metri, specie nella mattinata di martedì.

Temperature: In temporaneo brusco aumento sul versante adriatico, in diminuzione sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Da stasera è prevista una generale diminuzione delle temperature che proseguirà nella giornata di martedì.

Venti: Moderati o forti dai quadranti sud-occidentali – precisa il comunicato. Garbino impetuoso sul settore adriatico, in attenuazione nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Da stasera-notte i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando – riporta testualmente l’articolo online.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso, localmente poco mosso sottocosta – si legge sul sito web ufficiale. Moto ondoso in aumento da stasera e nella giornata di martedì.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

