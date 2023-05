Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione di origine atlantica attraverserà la nostra penisola e favorirà episodi di maltempo al nord e tempo instabile anche sulle nostre regioni centrali

- Advertisement -

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore peggioramento a causa del transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà gran parte delle nostre regioni e favorirà condizioni di maltempo al nord, in particolare sulla Pianura Padana, dove sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense, anche a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. L’instabilità interesserà anche le nostre regioni centrali a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione dalle zone interne e montuose verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Schiarite sono attese dal tardo pomeriggio, in serata e nella mattinata di giovedì, soprattutto sulle nostre regioni centrali, tuttavia permarranno condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni, probabilmente anche nel fine settimana –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili, al mattino, sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, in estensione verso il settore adriatico entro la tarda mattinata – viene evidenziato sul sito web. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con possibilità di temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso il settore adriatico, in particolare nel Pescarese e, soprattutto, nel Chietino – Dal tardo pomeriggio e nel corso della serata sono attese schiarite ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Le schiarite proseguiranno anche nella mattinata di giovedì ma l’instabilità tornerà a manifestarsi nel pomeriggio con temporali sulle zone interne, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali con possibili rinforzi sulle zone interne e sull’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel corso della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

