Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione in transito al centro-sud favorirà episodi di maltempo anche sulle nostre regioni centrali, specie dal pomeriggio. Possibili nubifragi su Abruzzo e Molise tra stanotte e la mattinata di giovedì

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che, dalle prossime ore, attraverserà le regioni centro-meridionali provocando una nuova fase di maltempo anche su Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, specie nella seconda metà della giornata, con rischio moderato di nubifragi sul settore orientale e costiero di Abruzzo e Molise tra stanotte e la mattinata di giovedì. La perturbazione, infatti, si sposterà verso levante e determinerà un nuovo deciso aumento dell’instabilità sulle nostre regioni, mentre tra stanotte e domani si estenderà verso il settore ionico e favorirà una progressiva estensione dei fenomeni sul settore adriatico, anche se gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da venerdì e, soprattutto, nel corso del fine settimana, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, molto probabilmente, favorirà un generale aumento delle temperature soprattutto dai primi giorni della prossima settimana: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso e possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili, al mattino, sulle zone collinari e costiere, in rapido miglioramento in mattinata con ampie schiarite ad iniziare dalle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratterà ancora una volta di schiarite temporanee in attesa di un nuovo progressivo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone montuose dove, dalla tarda mattinata, potranno svilupparsi temporali, localmente di forte intensità, in estensione dalla Marsica e dall’Aquilano, verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino: non si escludono grandinate, attenzione – Le precipitazioni potranno manifestarsi anche durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie sul settore adriatico e lungo la fascia costiera dove, tra stanotte e domattina, saranno possibili temporali anche di forte intensità con possibili nubifragi, attenzione – Tempo instabile anche nella prima parte della giornata di giovedì con annuvolamenti, rovesci e possibili temporali soprattutto sul settore adriatico e sulle zone montuose, in miglioramento entro la serata-nottata –

Temperature: Generalmente stazionarie o in diminuzione, specie nel pomeriggio-sera e nella mattinata di giovedì.

Venti: Deboli di direzione variabile ma con probabili colpi di vento durante i temporali – aggiunge la nota pubblicata. Nella mattinata di giovedì i venti si disporranno dai quadranti settentrionali, rinforzando soprattutto lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera e, soprattutto, nella mattinata di giovedì.

