Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola e sarà accompagnata da un temporaneo rinforzo dei venti meridionali che determineranno un rialzo delle temperature

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà le nostre regioni centrali e sarà accompagnata da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che favoriranno un temporaneo rialzo delle temperature sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Tornerà a soffiare il Libeccio (Garbino sul versante adriatico), mentre annuvolamenti consistenti riguarderanno le aree interne delle nostre regioni centrali, dove non si escludono precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratterà di un passaggio piuttosto veloce a cui farà seguito un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di venerdì anche se, alla base dei dati attuali, un nuovo peggioramento interesserà le nostre regioni nel fine settimana, ad iniziare dal pomeriggio di sabato, a causa dell’ingresso di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale e dai vicini Balcani, che determineranno un generale e sensibile calo delle temperature su gran parte delle nostre regioni, con venti di Grecale in rinforzo, rovesci e nevicate sui rilievi appenninici ma con neve in calo fino a bassa quota tra domenica e lunedì. Non arriverà un’ondata di gelo ma si tratterà di un peggioramento di stampo invernale che darà luogo al ritorno della neve su gran parte dei nostri rilievi appenninici, forti venti di Grecale e mareggiate lungo le coste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei prossimi aggiornamenti forniremo ulteriori dettagli sul peggioramento in arrivo nel fine settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, con possibili precipitazioni sparse nel corso della giornata, specie nel pomeriggio-sera, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1800-2000 metri – precisa la nota online. Atteso un graduale rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) con forti raffiche sulle zone montuose, localmente superiori ai 70-90 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Una graduale attenuazione dei venti e un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nella mattinata di venerdì, tuttavia dal pomeriggio saranno possibili annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In temporaneo aumento, anche sensibile sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. In graduale diminuzione dal pomeriggio di venerdì.Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali in rinforzo nelle prossime ore, Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Raffiche localmente superiori ai 100 Km/h sulle zone montuose, 70-90 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti in attenuazione da venerdì.Mare: Poco mosso o mosso, localmente poco mosso sottocosta – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Fonte: abruzzometeo.org