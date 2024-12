“Prima della Prima”. Da domenica 15 dicembre in Via Marconi, Portici di Piazza Risorgimento si potranno ammirare i tesori della pinacoteca cittadina “gioielli” del Premio Avezzano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Arte, pittura, grafie e sculture, protagoniste di uno dei primi eventi di questo periodo di feste di fine anno – riporta testualmente l’articolo online. Evento di particolare rilievo e spessore, organizzato dall’Associazione AntiquaE’, con il Comune di Avezzano e Fondazione Carispaq, che vedrà esposte, nel locale di Via Marconi al civico 84, sotto i portici di Piazza Risorgimento, le opere di proprietà della Pinacoteca di Avezzano, nonché i “gioielli” che hanno fatto parte della storia del Premio Avezzano, uno degli eventi più importanti nel panorama artistico a livello nazionale – L’esposizione “Prima della Prima” sarà inaugurata domenica prossima, 15 dicembre, alle ore 17,30, e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 26 gennaio 2025. Una esposizione che, oltre a portare nella disponibilità di tutti i cittadini il patrimonio della Pinacoteca, ha anche due ulteriori valenze: la prima è quella di far avere alla Pinacoteca una sede fissa e moderna, l’altra è quella di fare da prodromo alla ripresa del Premio Avezzano che, nelle sue 26 edizioni, ha visto sempre protagonisti artisti e opere di primissimo piano nel panorama nazionale e quantomeno europeo – Il progetto “Prima della Prima” è stato ideato da Marcello Lucci, che è anche curatore dell’esposizione, insieme ad Antonella Villa e all’Associazione AntiquaE’ che della mostra sta provvedendo ad esplicare tutte le attività inerenti alla programmazione generale, mentre alla stessa Antonella Villa sono affidati altri due delicati settori come la logistica e il coordinamento generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno circa una quarantina le opere esposte fra pittura, scultura e opere di artisti del territorio che potranno dare ai visitatori un quadro generale e molto preciso sia del pregio della Pinacoteca, che dell’importanza e il rilievo che ha avuto nella storia il Premio Avezzano –

