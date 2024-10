Prosegue il tempo instabile sull’Italia e nelle prossime ore gran parte delle regioni centro-settentrionali saranno interessate da annuvolamenti, rovesci e temporali. Instabilità anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifestano soprattutto sulla Sardegna e sulle nostre regioni centro-settentrionali, grazie alla presenza di un’area di instabilità posizionata tra l’Algeria e la Tunisia che continua a convogliare masse d’aria umida ed instabile verso le nostre regioni peninsulari – precisa la nota online. Corpi nuvolosi a prevalente carattere temporalesco tenderanno a svilupparsi sul Tirreno centro-meridionali e risaliranno verso le regioni tirreniche, verso la Liguria e verso le regioni settentrionali, ma interesseranno anche le nostre regioni centrali, in particolare le aree interne con elevata probabilità di addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio, in estensione verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nella giornata di giovedì: la nuvolosità e l’instabilità continueranno ad interessare la nostra penisola, in particolare il centro-nord, mentre da venerdì una perturbazione atlantica raggiungerà il Mediterraneo occidentale e favorirà la formazione di un minimo depressionario sulle Baleari che, se confermato, potrebbe favorire condizioni di maltempo sulla Sardegna e, ancora una volta, sulla Liguria e parte delle regioni tirreniche: vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nell’Aquilano, sulla Marsica, sulla Valle Peligna e nel Teramano con foschie e possibili banchi di nebbia; cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Pescarese e nel Chietino con possibili banchi di nebbia, specie sulle zone collinari, in diradamento nel corso della mattinata con probabili ampie schiarite – Nel corso della giornata, tuttavia, è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico e, occasionalmente, verso le aree costiere, specie nel tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. In nottata è prevista una nuova graduale attenuazione della nuvolosità.Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli di direzione variabile ma con possibili rinforzi nelle aree interessate dai temporali.Mare: Poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org