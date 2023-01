Prosegue il tempo stabile ma con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa di deboli infiltrazioni di aria fredda dai vicini Balcani

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da deboli infiltrazioni di aria fredda che, dai vicini Balcani, si spingono verso le nostre regioni meridionali e, marginalmente, verso l’Adriatico centrale: di conseguenza annuvolamenti potranno manifestarsi al meridione e, localmente, anche sulle nostre regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Prosegue, infatti, il tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, in particolare al centro-nord, protette dalla presenza di una vasta area di alta pressione posizionata sull’Europa occidentale che, nei prossimi giorni, tenderà progressivamente ad espandersi verso l’Europa settentrionale e la penisola scandinava, favorendo una graduale discesa di masse d’aria fredda verso l’Europa orientale e verso i vicini Balcani, con possibili infiltrazioni verso la nostra penisola, specie nel fine settimana ma al momento non si prevedono situazioni favorevoli all’arrivo di aria fredda sulla nostra penisola anche se, la tendenza nel lungo termine ipotizza anche un coinvolgimento dell’Italia, ma si tratta di una situazione da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Pescarese, nel Chietino e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone con nuvolosità in ulteriore attenuazione anche nel Chietino e nel Pescarese nel corso della mattinata/primo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Il tempo stabile proseguirà anche nella giornata di mercoledì, ma non mancheranno occasionali annuvolamenti, attesi soprattutto tra stanotte e domattina, ma si tratterà molto probabilmente di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera e sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

