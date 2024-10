Prosegue il tempo stabile sulle nostre regioni centrali ma si avvicina una perturbazione atlantica che raggiungerà la nostra penisola tra domani e giovedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dall’arrivo di correnti umide di origine atlantica che raggiungono direttamente le regioni settentrionali, favorendo annuvolamenti e precipitazioni sparse, mentre al centro-sud prosegue il tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature che, a partire dalle prossime ore, torneranno gradualmente ad aumentare – Si tratterà, tuttavia, di una situazione temporanea in quanto una nuova perturbazione atlantica raggiungerà dapprima le regioni settentrionali e la Sardegna nella giornata di mercoledì, per poi estendersi ulteriormente verso le nostre regioni centrali da giovedì, favorendo un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti, rovesci, temporali, venti in rinforzo e temperature in diminuzione – si apprende dalla nota stampa. La perturbazione, inoltre, si sposterà molto lentamente verso levante e, di conseguenza, l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nei giorni successivi, probabilmente fino alla fine della settimana, almeno stando ai dati attuali: vedremo – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che potrebbero favorire estese velature – Nel pomeriggio e in serata è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose ma non si prevedono fenomeni anche se, nella giornata di mercoledì, la nuvolosità in ulteriore intensificazione potrebbe favorire precipitazioni sparse, specie sulla Marsica e nell’Aquilano – recita il testo pubblicato online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi; stazionarie nei valori minimi.Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile, tuttavia nel corso della giornata tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org