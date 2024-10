Raddoppio Roma-Pescara: confronto con i sindaci e Rfi per condivisione progetti e piano trasparenza

Dal sito della Regione Abruzzo: L’incontro a Roma promosso dal direttore generale SorgiL’Aquila, 23 ott. – Si è tenuto a Roma un incontro per discutere l’avanzamento dei lavori relativi al I e II lotto della nuova tratta ferroviaria Roma-Pescara – L’obiettivo è stato la condivisione del percorso amministrativo necessario per arrivare in tempi ragionevoli all’approvazione definitiva dei progetti esecutivi.Alla riunione, convocata dal direttore generale Antonio Sorgi, hanno partecipato i primi cittadini di Chieti, Diego Ferrara, di Scafa, Giordano Di Fiore, di Manoppello, Giorgio De Luca, e di Alanno, Oscar Pezzi, accompagnati dai rispettivi consulenti e tecnici comunali, nonché dal Presidente della Commissione consiliare dedicata al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara del Comune di Chieti, Vincenzo Ginefra – Presenti anche il Rup Andrea Borgia, il direttore della divisione ferroviaria Tua Enrico Dolfi e i responsabili della comunicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono stati affrontati tre temi centrali: innanzitutto un confronto tecnico sul progetto esecutivo dove si è aperto un dibattito approfondito su alcuni aspetti tecnici della nuova tratta ferroviaria – si legge sul sito web ufficiale. Esaminati i dettagli operativi presentati dalla ditta appaltatrice per migliorare l’efficienza dei lavori, nel rispetto delle specificità dei territori coinvolti.In secondo luogo, la definizione di maggior dettaglio sulle opere complementari e su come si procederà alla loro realizzazione a cura di Rfi e delle amministrazioni comunali.Infine la distribuzione del cosiddetto “1%”, il fondo destinato ai Comuni per progetti di riqualificazione urbana – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre agli aspetti tecnici e operativi, si è parlato anche di garantire trasparenza e accessibilità ai cittadini e del Piano di comunicazione – si apprende dalla nota stampa. In particolare, la realizzazione di una piattaforma digitale dedicata, per la consultazione pubblica immediata e accessibile – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un’area riservata agli atti ufficiali in linea con i più alti standard di trasparenza e partecipazione pubblica per offrire un quadro chiaro e accessibile dell’avanzamento dei lavori.Il direttore Sorgi ha ribadito l’importanza del coinvolgimento continuo degli enti locali e ha sottolineato come l’interlocuzione con i sindaci dei Comuni coinvolti resti una priorità per garantire la massima trasparenza e condivisione dei progetti.La Regione Abruzzo, attraverso il suo impegno, continuerà a monitorare da vicino tutte le fasi del progetto, in collaborazione con RFI e i sindaci per assicurare la realizzazione delle opere in tempi certi e con il massimo rispetto delle esigenze dei Comuni – precisa il comunicato. K.SCOLTA 241023

