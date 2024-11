Regione Abruzzo, Abruzzo diffuso: Marsilio incontra Kihlgren, da Santo Stefano di Sessanio un modello di sviluppo per i borghi

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 18 nov. – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, su invito di Daniele Kihlgren, ideatore, fondatore e CEO di Sextantio Group, ha visitato oggi pomeriggio il suggestivo borgo di Santo Stefano di Sessanio per conoscere da vicino un modello di sviluppo, quello dell’albergo diffuso, che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale delle aree interne – Kihlgren, già dalla fine degli anni Novanta, si è adoperato per restaurare il borgo medioevale, allora in rovina, facendo segnare un forte impulso delle attività ricettive e nuovi insediamenti familiari – aggiunge la nota pubblicata. Durante la visita, il presidente ha potuto constatare la ritrovata vivacità del borgo e il lavoro svolto, potenzialmente replicabile anche in altri borghi storici, affrontando con progetti concreti e realizzabili l’annoso problema dello spopolamento – recita il testo pubblicato online. Un segnale di attenzione nei confronti dei luoghi della memoria nell’ottica di un recupero funzionale che possa aprire una finestra verso un futuro possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ALFA 241118

