Regione Abruzzo, Aeroporto d’Abruzzo: agosto chiude in positivo, +2% di passeggeri rispetto al 2023

Regione Abruzzo, ultime dal sito:– Pescara, 27 Set. – L’Aeroporto d’Abruzzo chiude positivamente il mese di agosto, registrando un incremento del 2% dei passeggeri trasportati rispetto allo stesso mese del 2023. Sono stati 101.880 i viaggiatori che hanno scelto lo scalo abruzzese per i loro viaggi e vacanze, confermando la costante crescita del traffico aereo – recita il testo pubblicato online. La crescita è stata trainata principalmente dai voli operati da Ryanair, Luxair e Wizzair, che hanno compensato in parte la perdita di passeggeri dovuta all’abbandono di ITA Airways della rotta Pescara-Linate e alla conseguente cancellazione del volo dal 3 agosto 2023.“Siamo soddisfatti di questi risultati – aggiunge la nota pubblicata. Viene confermato il trend positivo al netto delle perdite dei passeggeri dovuto alla cancellazione del volo per Milano Linate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel primo mese dove è possibile la comparazione con lo stesso periodo dello scorso anno, senza le perdite del volo cancellato, si ricominciano a leggere numeri positivi – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo avuto un anno con numeri negativi proprio a causa di un volo che è venuto meno – riporta testualmente l’articolo online. L’azione strategica per compensare questa perdita è stata quella di avviare il progetto di continuità territoriale che prevede la messa in gara nel 2025 del collegamento con l’aeroporto di Linate, con l’obiettivo di ripristinare i voli – L’Aeroporto d’Abruzzo si conferma come punto di arrivo e di partenza per le vacanze – si apprende dalla nota stampa. Come Regione siamo inoltre impegnati in trattative con Ryanair per l’apertura di nuove rotte a partire dal 2025, a ulteriore conferma della nostra volontà di ampliare l’offerta di destinazioni e rispondere sempre meglio alle esigenze dei nostri passeggeri – L’aeroporto si conferma un volano fondamentale per lo sviluppo economico dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un altro passo importante riguarda un tavolo di concertazione avviato con Ryanair per raddoppiare l’offerta del trasporto aereo, passaggio che darebbe un importante impulso al settore del turismo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. US 2024/09/27

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it