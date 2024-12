Regione Abruzzo, Aree interne SNAI 2014-2020: Quaglieri, erogati gli anticipi sulle risorse aggiuntive CIPESS 41/2022

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 17 dic. – Con disposizioni di pagamento, effettuate il 13 dicembre dal Servizio PNRR, aree interne – RESTART e Certificazione della Direzione Generale, sono stati erogati gli anticipi sugli interventi delle 5 aree interne abruzzesi Basso Sangro Trigno, Valfino Vestina, Gran Sasso Valle Subequana, Valle Giovenco Valle Roveto, Alto Aterno Gran Sasso Laga, finanziati a valere sulle risorse aggiuntive CIPESS 41/2022 messe a disposizione dal MEF- Igrue e oggetto di presa d’atto con D.G.R. n.714/2024.Ne dà notizia l’assessore al bilancio Mario Quaglieri.Tali anticipazioni, per l’importo complessivo di € 600.000,00 sono state erogate nel dettaglio ai seguenti soggetti attuatori:Area interna Basso Sangro Trigno anticipazione erogata € 120.000,00 Unione Montana dei comuni del Sangro € 40.000,00 Comune di Villa Santa Maria € 55.378,00 IC Palena – Torricella Peligna € 4.654,00 IC Quadri € 4.000,00 IC Casoli De Petra € 6.568,00 IC Castiglione Messer Marino – Carunchio € 5.200,00 I.P.S.S.A.R Giovanni Marchitelli € 4.200,00Area interna Valfino Vestina anticipazione erogata € 120.000,00Comune di Arsita € 88.369,75 Comune di Castiglione Messer Raimondo € 31.630,25Area interna Gran Sasso Valle Subequana anticipazione erogata € 120.000,00 Comune di Castel del Monte € 38.000,00 Comune di Acciano € 52.000,00 Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila € 30.000,00Area interna Valle Giovenco Valle Roveto anticipazione erogata € 120.000,00 Comune di Lecce nei Marsi € 24.094,56 Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” € 82.405,44 Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila € 13.500,00Area interna Alto Aterno Gran Sasso Laga anticipazione erogata € 120.000,00 Comune di Montorio al Vomano € 68.515,47 Comune di Campli € 51.484,53Conclude l’assessore regionale : “ I successivi pagamenti saranno effettuati sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento, per un totale complessivo di € 300.000,00 per ciascuna delle 5 aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” US 241217

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it