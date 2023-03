Regione Abruzzo, Asp: incontro con i vertici dell’azienda di Chieti per problematiche finanziarie

- Advertisement -

Pescara, 27 mar. – Le problematiche finanziarie e gestionali della Asp (Azienda servizi alla persona) di Chieti sono state al centro dell’incontro che gli assessori Pietro Quaresimale (Politiche sociali) e Nicoletta Verì (Sanità) hanno avuto con le organizzazioni sindacali, il direttore amministrativo della Asl di Chieti, i responsabili dell’Asp e i tecnici regionali – Richiesto dalle organizzazioni sindacali, l’incontro si è tenuto “in un clima di estrema collaborazione, pur nella complessità delle problematiche in atto – C’è massima disponibilità da parte della Regione a trovare soluzioni alle criticità che ci sono state illustrate”, hanno detto gli assessori Quaresimale e Verì al termine dell’incontro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nodo più rilevante da sciogliere riguarda la situazione finanziaria dell’Asp di Chieti – precisa la nota online. Su questo aspetto, gli assessori hanno confermato che sono stati erogati contributi per 3 milioni di euro in favore di tutte le Asp regionali per far fronte alla difficile situazione finanziarie delle aziende stesse e che la Giunta nell’ultima riunione ha deliberato una variazione di bilancio di ulteriori 7 milioni di euro di contributi – Nella riunione si è poi affrontato il problema del contezioso in atto tra la Asp di Chieti e la Asl del capoluogo teatino: le parti si sono dette disponibili ad addivenire ad un accordo che eviti il contenzioso in sede giudiziaria – si legge sul sito web ufficiale. US 230327

