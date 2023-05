Regione Abruzzo, Autorità di bacino meridionale: Imprudente, inaugurata ad Avezzano sede operativa per dare risposte più rapide a istanze collettività

- Advertisement -

Presso gli uffici della Regione, palazzo ex Arssa, in piazza Torlonia – viene evidenziato sul sito web.

– Avezzano, 26 mag. Uno sportello strategico per il territorio, grazie al quale sarà possibile sviluppare ulteriori sinergie con le amministrazioni locali, le imprese abruzzesi e per garantire ai cittadini risposte rapide ed efficaci, in stretta sinergia con gli uffici regionali. È stata inaugurato stamattina, presso gli uffici della Regione di Avezzano nel palazzo ex ARSSA in Piazza Torlonia, la sede operativa dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale –

“Un pezzo di Stato che apre la propria struttura, i propri uffici, con un presidio sul territorio di cui si parlava da almeno venti anni”, afferma il vice Presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura e al Sistema Idrico, Emanuele Imprudente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi lo abbiamo realizzato e credo sia un momento importante per l’intera comunità, per risolvere problematiche e cogliere le opportunità che possono nascere per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di uno sportello strategico per le amministrazioni locali per le imprese e per i cittadini”.

Stamane, il taglio del nastro della nuova sede, alla presenza del Segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, Vera Corbelli.

“La nuova sede è uno sportello che ci consente di rafforzare la collaborazione, l’integrazione in una visione unitaria sui progetti che riguardano i temi del rischio idrogeologico, delle frane e degli alluvioni e il tema più ampio della risorsa acqua – dichiara Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino- Uno spazio fisico di riferimento che rafforza la collaborazione e la concertazione con la Regione Abruzzo e con gli altri attori della rete che concorrono al lavoro della corretta pianificazione e gestione del territorio – I più recenti e drammatici fatti dell’Emilia Romagna e dell’isola di Ischia ci devono far riflettere sulla necessità e l’urgenza di mantenere un’attenzione costante su queste tematiche con una regia unica e una visione sistemica ed organica che passa proprio attraverso un lavoro di condivisione e concertazione – Dobbiamo imparare a lavorare sempre con la massima cura e attenzione non solo nei momenti di grandi crisi – precisa il comunicato. L’attitudine alla prevenzione deve essere la nostra costante ispirazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi serve una progettazione integrata e la sede che inauguriamo oggi aggiunge un importante tassello in questa direzione”.

L’iniziativa nasce con l’approvazione, su proposta del vice Presidente, del relativo provvedimento in giunta regionale con cui i locali necessari allo svolgimento delle attività proprie dell’Autorità di Bacino sono stati individuati di concerto con l’assessorato all’Agricoltura e concessi con DGR n. 104 del 28/02/2023.

“Riteniamo questa scelta di grande utilità e operatività – afferma ancora Imprudente- strategica alla luce della collaborazione con la Regione su importanti strumenti di pianificazione e per implementare la sinergia funzionale alla realizzazione dell’impianto irriguo del Fucino, infrastruttura fondamentale in merito alla quale la governance dell’Autorità di Bacino meridionale ha sempre mostrato attenzione e disponibilità per le competenze attribuite”.

L’’Autorità di bacino ha competenza in Abruzzo principalmente sul comprensorio fucense e sulla Valle Roveto (oltre che per una porzione dell’alto e basso vastese) e la sede vorrà essere uno sportello per le amministrazioni locali e i cittadini, efficientando le relazioni e avvicinando un’istituzione fondamentale al territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Le Autorità di bacino distrettuali sono gli enti che pianificano e programmano la gestione di acqua, suolo e sistema ambientale e territoriale connessi, fondata sul corretto uso del territorio nonché sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica –

La sede operativa territoriale di Avezzano si aggiunge alle sedi operative territoriali della Puglia a Bari, della Basilicata a Potenza, della Calabria a Catanzaro mentre quella della Campania è a Caserta – si legge sul sito web ufficiale. K.S. 230526

