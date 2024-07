Regione Abruzzo, comunicato: Difesa costa: D’Annuntiis, Indetta la gara da Areacom per realizzare barriere a Villa Rosa di Martinsicuro e Alba Adriatica

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 23 lug. AreaCom, l’Agenzia Regionale per la Committenza, ha pubblicato il provvedimento per l’indizione della gara per la realizzazione delle barriere orizzontali emerse ad Alba Adriatica e Villa Rosa di Martinsicuro – riporta testualmente l’articolo online. Lo comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture e difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis.Alla luce di ciò, gli operatori economici presenti su Digital PA e aventi la qualifica necessaria, saranno invitati ad accreditarsi sulla nuova piattaforma G.I.A.D.A. “Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo” e in seguito, presumibilmente ad inizio settimana, gli operatori economici riceveranno la lettera di invito a presentare l’offerta, rispettivamente per i lotti n. 1 e n. 2. AreaCom assicura che, entro il mese di agosto, saranno concluse entrambe le procedure di gara e il competente servizio Opere marittime disporrà così dei nomi delle ditte cui consegnare le opere da realizzare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”I due interventi, per un importo complessivo di oltre 6 mln di euro, – spiega D’Annuntiis- costituiscono il punto di partenza di un programma complessivo che in passato non è stato mai sviluppato e che questa giunta regionale ha finanziato con i fondi FSC 21/27. Un intervento – ha proseguito- che interesserà tutta la costa abruzzese con investimenti per oltre 74 mln di euro – La Giunta Marsilio- conclude l’assessore D’Annuntiis- ha dato priorità alla difesa della nostra costa e dimostra con i fatti di mantenere fede agli impegni presi, per la salvaguardia del territorio e della relativa economia turistica”. US/240723

