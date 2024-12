Regione Abruzzo, comunicato: Difesa costa: D’Annuntiis, raggiunti gli obiettivi della programmazione FSC 21-27

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 30 dic. – L’anno si chiude con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal cronoprogramma relativo agli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027. “Un programma che ha fortemente riformato la politica di coesione nazionale e che ha di fatto imposto nuove regole e modalità attuative del FSC”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis -. Tali disposizioni impongono necessariamente un cambiamento di passo, un cambio di paradigma nella governance del programma, nella gestione delle risorse e nell’attuazione degli interventi candidati – aggiunge la nota pubblicata. La Regione Abruzzo, si è fatta trovare pronta nel recepire questa sfida operativa e nell’ambito del programma unitario di interventi di detto Accordo, interventi tutti, condivisi con le amministrazioni interessate, sono stati destinati alla Difesa della Costa, per l’ammontare complessivo di 74.105.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il competente dipartimento – ha aggiunto D’Annuntiis – ha prontamente dato avvio alle attività amministrative tese a dare una spedita attuazione dei sopra elencati interventi, secondo quelle che sono le nuove direttive del decreto sud, dove gli interventi finanziati devono diventare cantiere secondo le previsioni del cronoprogramma finanziario, pena il definanziamento delle risorse finanziarie non spese per il corrente esercizio finanziario di riferimento, nel caso in trattazione per il corrente anno 2024. A tal fine, con riferimento alle opere di difesa della costa, per il corrente anno, la Regione Abruzzo, a fronte della previsione di spesa di 3.677.017,46 euro, ha regolarmente impegnato e speso l’importo di 3.701.731,56 euro, dando completa proceduralizzazione a tutte le pianificate e programmate opere, da tempo attese per dare attuazione alle previsioni del piano di difesa della costa – Sono stati così aggiudicati i lavori che riguardano gli interventi più rilevanti (Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Roseto, Pineto) e affidate le progettazioni di tutti gli interventi – precisa la nota online. Questo – ha concludo l’assessore D’Annuntiis – ci consente di attestarci quale Regione capace di farsi carico della nuova sfida operativa che risponde al cambiamento con carattere di prontezza e dinamicità, così da conseguire gli obiettivi assegnati con percentuale piena”. US/241230

