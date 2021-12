Regione Abruzzo, comunicato: Difesa del suolo e Protezione Civile, Liris: stanziati 1,2mln

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’AQUILA , 15 Dic. – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, ha approvato lo stanziamento di circa 1,2 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell’ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

In particolare, con il via libera al documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2021-2023, l’esecutivo ha destinato 500mila euro al Servizio opere marittime e acque marine per assicurare interventi urgenti di difesa del suolo e tutela della costa, 190mila al Servizio difesa del suolo per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza ed urgenza in dipendenza di calamità naturali da ultime occorse a causa delle abbondanti piogge di fine novembre inizio dicembre, circa 500mila euro al Servizio emergenze di Protezione civile e centro funzionale al fine di procedere al pagamento dei contributi sociali/oneri riflessi e dell’Irap per il personale assunto a tempo pieno e determinato – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’importo totale della variazione in aumento è pari ad 802.811,01 euro per il 2021, 208.603,34 per il 2022 e 173.835,94 per il 2023. U.S. 21/12/15

