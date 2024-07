Regione Abruzzo, comunicato: LFoundry: Magnacca, solidarietà ai lavoratori e chiarezza su futuro

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 11 lug. – “Solidarietà ai lavoratori e attenzione alle problematiche legate al futuro dell’azienda” sono state espresse dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che questa mattina ha incontrato i lavoratori durante il presidio indetto dai sindacati e dalle Rsu dello stabilimento in segno di protesta sulla mancanza di chiarezza sul futuro del sito produttivo – recita il testo pubblicato online. Lavoratori e sindacati hanno indetto cinque giorni di sciopero da oggi fino al 15 luglio – “Come Regione – ha detto l’assessore Magnacca – siamo al fianco dei lavoratori della LFoundry di Avezzano che stanno chiedendo risposte all’azienda sul piano industriale per un futuro che appare incerto – riporta testualmente l’articolo online. Le preoccupazioni derivano dalla scadenza che avverrà a fine anno dell’unica commessa attiva alla LFoundry e quindi sulle sorti dello stabilimento”. “Con la mia presenza qui a nome della Regione Abruzzo – ha proseguito l’assessore – voglio esprimere solidarietà e vicinanza ai 1.300 lavoratori affinché l’azienda assuma le proprie responsabilità e faccia chiarezza – viene evidenziato sul sito web. Un’azienda che ha usufruito, nel corso della sua attività pluridecennale, del soccorso pubblico in termini di sostegno – aggiunge testualmente l’articolo online. In attesa dei tavoli tecnici regionali e al Ministero siamo accanto ai lavoratori e alle lavoratrici”.Durante il presidio l’assessore ha ascoltato dalla voce dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali i motivi di preoccupazione sul futuro dello stabilimento – riporta testualmente l’articolo online. “La LFoundry – ha concluso Tiziana Magnacca – è un’azienda che consideriamo strategica per il tessuto economico regionale e per questo motivo chiediamo che si esprima in mondo inequivocabile circa la permanenza, gli investimenti e la continuità produttiva in Abruzzo”. US 240711

