Regione Abruzzo, comunicato: Olimpiadi di Parigi: Magnacca, sull’arazzo delle eccellenze dell’imprenditoria c’è l’abruzzese Giuseppe Ranalli

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:– L’Aquila, 10 ago . “E’ motivo di orgoglio l’aver letto che, tra le venti regioni che raccontano del genio e della creatività, a rappresentare l’Abruzzo ci sia Giuseppe Ranalli, imprenditore illuminato e dalla grande sensibilità sociale, amministratore di Tecnomatic Spa, tra le aziende abruzzesi più innovative specializzata nella componentistica automotive – Ranalli ha saputo cogliere prima di altri le opportunità derivanti dal passaggio epocale nel mondo dell’automotive per percorrere la via dell’elettrificazione e della guida autonoma”. A dichiararlo è l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare la notizia apparsa su repubblica – viene evidenziato sul sito web. it dell’arazzo che trova posto nella celebration room di Casa Italia, lo spazio che accoglie gli atleti azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella villa ottocentesca di Le Pré Catelan all’interno del parco Bois de Boulogne nella capitale francese e realizzato dall’imprenditore tessile e artista Giovanni Bonotto – “Arazzo che racconta l’Italia con venti personaggi, uno per ogni regione – spiega l’assessore Magnacca – attraverso donne e uomini eccellenti nel panorama nazionale nel campo dell’innovazione – si apprende dalla nota stampa. Al numero dodici leggiamo il nome di Giuseppe Ranalli presidente tra l’altro di IAM (soggetto gestore del Polo di Innovazione Automotive e Metalmeccanica) e della Fondazione ITS Academy Sistema meccanica e Informatica di Lanciano, eccellenza abruzzese che forma tecnici specializzati al servizio delle numerose aziende del comparto manifatturiero e automotive abruzzese”. Alla fine dei Giochi su questo arazzo sarà posizionato il medagliere olimpico azzurro e ricamati i nomi di tutti i vincitori delle Olimpiadi di Parigi 2024. (regflash) US 240810

