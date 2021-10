Regione Abruzzo, comunicato: Vaccinazioni: al via la somministrazione concomitante antinfluenzale e terza dose anti Covid 19

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 8 ott. – Dalla prossima settimana, così come stabilito dalle circolari nazionali, tutti coloro che saranno convocati per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid 19, potranno scegliere di ricevere contemporaneamente anche il vaccino antinfluenzale – si apprende dalla nota stampa.

Lo comunica l’Assessorato alla Salute, specificando che la vaccinazione concomitante è riservata alle categorie indicate dalle disposizioni della Struttura commissariale nazionale, vale a dire ultra fragili, over 80 e personale sanitario – recita il testo pubblicato online. La stessa opportunità sarà garantita agli ospiti delle Rsa e delle residenze protette per anziani, nel corso delle sedute vaccinali che verranno effettuate all’interno delle strutture – si apprende dalla nota stampa.

Terza dose e vaccino antinfluenzale si potranno ricevere sia negli hub vaccinali, sia negli ambulatori dei medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna – Nei prossimi giorni, non appena concluso l’accordo nazionale, la possibilità sarà estesa anche alle farmacie – recita la nota online sul portale web ufficiale. FRAFLA 211008

