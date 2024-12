Regione Abruzzo, comunicato: Vertenza Tekne: Magnacca, a metà dicembre conosceremo esito cessione

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 10 dic. – “Il 16 dicembre conosceremo l’esito delle trattative per la cessione della ditta Tekne di Ortona – si apprende dal portale web ufficiale. Ho sollecitato la conclusione dell’iter avviato con il futuro acquirente anche perché a breve giungerà a termine la procedura di protezione dell’azienda attivata all’interno della composizione bonaria presso Camera di Commercio Chieti-Pescara”. A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca che questa mattina ha incontrato in assessorato a Pescara la ditta Tekne di Ortona, le parti sindacali e datoriali.“Nel tavolo di confronto ho ribadito – conclude l’assessore – la necessità di fare presto nella certezza che occorre tutelare i 200 lavoratori e la produzione affinché resti ad Ortona – si apprende dal portale web ufficiale. Tekne ha un valore strategico per il nostro Paese – Ragione per cui monitoriamo costantemente la situazione perché non possa perdersi nessuna opportunità per l’Abruzzo è per le maestranze del sito abruzzese”. Al termine del tavolo l’assessore Magnacca ha incontrato una cinquantina di lavoratori giunti a Pescara per ribadire il difficile momento che sta vivendo l’azienda – COM.ASS. 241210

