Regione Abruzzo, comunicato: Viabilità, D’Annuntiis “Avviate procedure per i 60mln di euro alle 4 Province”

Dal sito della Regione Abruzzo:Grande attenzione ai centri minori e alle infrastrutture di comunicazione – Pescara, 8 nov – “La Regione Abruzzo prosegue nell’obiettivo di supportare le Amministrazioni Provinciali per garantire una viabilità più sicura e strategica”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.“Come disposto con deliberazione di giunta del 10 ottobre scorso, gli uffici dell’assessorato alle infrastrutture hanno avviato le procedure per l’iscrizione in bilancio regionale delle somme stanziate con l’Accordo di Sviluppo e Coesione 2021/2027. Si è proceduto altresì a richiedere alle quattro province la documentazione necessaria e prodromica alla sottoscrizione delle concessioni di finanziamento per la realizzazione degli interventi.La Giunta Marsilio, di concerto con il Governo ed il ministro Fitto, ha ritenuto di destinare un importo pari a 60 milioni di euro a favore della viabilità provinciale, così ripartito: – Provincia di Teramo: € 16.346.336; – Provincia di L’Aquila: € 16.437.228; – Provincia di Pescara: € 9.946.033; – Provincia di Chieti: € 17.270.403;Grande attenzione ai centri minori e allo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione, finalizzate a favorire la efficienza della mobilità di media percorrenza, riducendo le distanze tra i poli di interesse e le comunità interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie a questi investimenti le Province potranno potenziare il loro sistema infrastrutturale contribuendo a rendere la nostra Regione più sicura e competitiva”, ha concluso D’Annuntiis. U.S. 2024/11/08

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it