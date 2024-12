Regione Abruzzo, comunicato: Violenza di genere: l’assessore Quaglieri incontra ‘Donne in Rete’ del distretto Marsica

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 2 dic. L’assessore Mario Quaglieri ha incontrato oggi i rappresentanti di ‘Donne in Rete’ del distretto Marsica per discutere e confrontarsi su strategie comuni per contrastare la violenza di genere – Un momento di confronto per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e associazioni territoriali. Il dialogo ha messo al centro la necessità di rafforzare la rete territoriale, attraverso attività di sensibilizzazione e interventi mirati per prevenire e combattere la violenza – si legge sul sito web ufficiale. E’ stato fatto il punto, a distanza di un anno, sulla riforma della legge regionale antiviolenza ottenuta grazie all’ impegno dei cofirmatari della nuova legge Mario Quaglieri e Sara Marcozzi e il supporto di #donneinrete, gruppo di lavoro attivo dal 2016 sul tema della violenza maschile sulle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’incontro hanno partecipato le rappresentanti dell’associazione: Valeria Mancini, Sara D’Agostino, Maria Di Genova, Emiliana Longo e Daniela Martellone, figure impegnate in prima linea sul territorio per il sostegno alle vittime e la promozione di una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza – “La lotta contro la violenza di genere è una priorità assoluta – si legge sul sito web ufficiale. Dobbiamo lavorare insieme, istituzioni e associazioni, per garantire sostegno, prevenzione e soprattutto una cultura del rispetto”, ha dichiarato l’assessore Quaglieri – La Regione Abruzzo dunque, conferma il proprio impegno al fianco delle associazioni locali, sostenendo politiche concrete per la tutela delle donne e la difesa dei loro diritti – precisa il comunicato. K. SCOLTA 241202

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it