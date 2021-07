Regione Abruzzo, comunicato: Visita istituzionale:  Marsilio incontra il questore di Teramo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

L’Aquila, 21 lug.– Il questore di Teramo, Lucio Pennella, è stato in visita istituzionale, a Palazzo Silone, a L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Ad accoglierlo il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso di un cordiale colloquio sono state affrontate diverse tematiche a cominciare dal controllo del territorio, importante soprattutto in questo periodo di ripresa di tutte le attività.

Un momento particolare, con la fine dei diversi divieti imposti dall’emergenza pandemica, in concomitanza con la stagione estiva che vede la Regione Abruzzo scelta come meta per le vacanze da decine di migliaia di turisti – precisa la nota online. (Regflash) US 210721

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it