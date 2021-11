Regione Abruzzo, Fiera al Lavoro: lunedì tavola rotonda chiude manifestazione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 20 nov. – La tavola rotonda dal tema “Trasformazione digitale e Industria 4.0” chiude lunedì, 22 novembre alle ore 15 presso l’Aula Magna dell’Università di Teramo, la prima edizione della manifestazione “Fiera al Lavoro” organizzata dalla Regione Abruzzo, dalle tre Università abruzzesi e dal Gssi – Moderata dal giornalista e redattore della testata regionale del Tg3 Abruzzo Nino Germano, la tavola rotonda rappresenta l’occasione per tracciare un primo bilancio sulla manifestazione e sulla capacità di organizzare il sistema della domanda e dell’offerta di lavoro in un ambito universitario – Verranno resi noti i numeri dei giovani che hanno sostenuto un colloquio di lavoro con una delle 54 aziende che ha aderito alla Fiera, ma soprattutto si valuterà l’impatto che iniziative di questa natura hanno sui giovani studenti in un momento particolare della loro formazione, segnata da una parte dalla permanenza nel mondo universitario e dall’altra dalla necessità di entrare nel mercato del lavoro – recita il testo pubblicato online. Alla tavola rotonda prenderà parte l’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, con gli interventi dei docenti universitari delegati Placement delle tre Università Alessandra Martelli (Teramo), Mario Rainone (Pescara) e Francesco Giansanti (L’Aquila), dei docenti Luciano Fratocchi e Fabio Graziosi dell’Università dell’Aquila e di Fabio Stagnari dell’Università di Teramo – È possibile seguire on line l’evento collegandosi alla piattaforma di Google all’indirizzo: https://meet.google – com/wkx-yfky-uit. IAV 211120

