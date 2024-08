Regione Abruzzo, Fondi europei: Santangelo, 8,3 milioni di risorse per la nuova formazione dei lavoratori

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 1 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. – Riparte la formazione specifica per i lavoratori finanziata con i fondi della programmazione europea 2021-2027. Ad annunciarlo l’assessore alle Formazione e all’Istruzione, Roberto Santangelo, che stamane ha illustrato, insieme con la direttrice del Dipartimento Renata Durante e la dirigente della Formazione Nicoletta Bucco, i due avvisi FSE 2021-2027 che finanziano progetti di formazione e riqualificazione professionale a quei lavoratori coinvolti in crisi aziendale e percorsi formativi personalizzati in favore di lavoratori per la cosiddetta formazione continua – “I due avvisi – spiega l’assessore Santangelo – hanno una dotazione finanziaria di 8,3 milioni di euro, risorse importanti destinate ad avere effetti sul territorio regionale – Ma soprattutto i due avvisi, che partiranno lunedì 5 agosto per chiudersi a maggio 2025, sono stati rivisti e riformulati in base alle esigenze che in questi mesi ci hanno rappresentato gli organismi di formazione e il mondo delle imprese abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La strategia seguita in fase di redazione degli avvisi – aggiunge Santangelo – è stata di non formulare un’offerta formativa generica, secondo categorie ben definite di figure professionali, ma un’offerta su misura fatta da singole unità di competenza prese dai diversi profili professionali a seconda delle esigenze del datore di lavoro – Non è un dato poco conto, ma diversamente una piccola rivoluzione che potrebbe cambiare il volto della formazione continua e quella delle competenze lavorative, perché va ridurre i tempi della formazione del lavoratore e va ad incidere su competenze specifiche e in linea con l’attività professionale”. La flessibilità della nuova formazione inserita nei due avvisi è la novità più rilevante che, “siamo certi – dice l’assessore – verrà colta dalle imprese e dagli organismi di formazione”. Nello specifico, l’avviso “Formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori di imprese in situazione di crisi aziendale” ha una dotazione finanziaria di 2,3 milioni di euro con la possibilità di presentare le domande fino al maggio 2025; il secondo avviso, “Percorsi formativi personalizzati per agevolare l’inclusione lavorativa”, ha una dotazione di 6 milioni di euro con la possibilità, anche in questo caso, di presentare i progetti formativi entro maggio 2025. IAV 240801

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it