Regione Abruzzo, la nota: Enogastronomia teramana in mostra a Bruxelles, Marsilio: “Orgogliosi per crescita record export abruzzese”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Bruxelles, 20 nov. – “Siamo orgogliosi di annunciare che le esportazioni abruzzesi sono cresciute del 10% rispetto all’anno scorso, raggiungendo un fatturato di 400 milioni di euro – La Regione Abruzzo, insieme al Lazio, ha registrato la maggiore crescita del PIL nell’ultimo anno, con un aumento dell’1,7%. Questo valore è il doppio della media nazionale, pari allo 0,8%, e ben tre volte superiore a quella delle regioni del Nord, ferme allo 0,5%.”Con queste parole il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha aperto il brindisi ieri sera a Bruxelles, nel corso della cena organizzata dal Gal Terreverdi Teramane nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale – L’evento è stato dedicato alla promozione del territorio teramano attraverso le sue eccellenze enogastronomiche e culturali nell’ambito di un programma di appuntamenti due giornate di workshop presso le istituzioni europee, incontri con rappresentanti del Parlamento dell’Unione Europea, del Comitato delle Regioni e del Comitato Economico e Sociale – si apprende dalla nota stampa. “Spero che questa visita di due giorni presso le istituzioni europee – ha aggiunto Marsilio – sia stata utile e costruttiva per comprendere meglio alcuni meccanismi che possono aiutare i nostri prodotti e le nostre aziende a crescere e a farsi conoscere in Europa e nel mondo, dove sappiamo competere – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”L’iniziativa ha visto la partecipazione di una numerosa delegazione del GAL Terreverdi Teramane, guidata dal Presidente Pasquale Cantoro e dal direttore Rosalia Montefusco, oltre a prestigiosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui Tindaro Paganini, direttore della sede di Bruxelles dell’Istituto Italiano per il Commercio Estero – recita il testo pubblicato online. FSUS112024

