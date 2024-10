Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Magnacca a Chieti per il 30 anniversario di ANCI Abruzzo

Dal sito della Regione Abruzzo:L’assessore: essere sindaci è una grande responsabilità, Regione vicina alle amministrazioni comunaliPescara, 2 ott. L’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, a Chieti, nella giornata di ieri, è intervenuta al teatro Marrucino di Chieti, in rappresentanza della Giunta regionale, per celebrare insieme ai sindaci il 30º anniversario della nascita di ANCI Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel celebrare i 30 anni dell’Anci Abruzzo, portando il saluto del presidente della Regione Marco Marsilio e dell’intera Giunta, l’assessore Magnacca ha voluto ricordare, in apertura d’intervento, Luciano Lapenna e Antonio Centi, entrambi, in periodi diversi, presidenti di Anci Abruzzo – “Come tutti gli anniversari, – ha esordito l’assessore – è una data importante per tutti i sindaci abruzzesi – precisa la nota online. Sto parlando, infatti, di un’associazione costruita sulla forza delle differenze di appartenenza ma con un unico obiettivo: il servizio ai cittadini – precisa il comunicato. L’anniversario è anche una buona occasione per fare un viaggio all’indietro e ricordare l’importanza per tutti noi dell’Anci – aggiunge la nota pubblicata. Un’associazione nata nel 1901, e, nel corso della sua centenaria storia, in grado di consentire a 7.134 Comuni italiani di riunirsi in rappresentanza di circa il 95 della popolazione italiana – si legge sul sito web ufficiale. L’Anci – ha continuato- ha poi avuto l’intuizione di arricchirsi con Anci giovani, la consulta nazionale che riunisce e rappresenta la realtà degli amministratori under 35 e che ora si è attivata anche nella formazione dei giovani amministratori locali – precisa la nota online. Non spetta a me ricordare cosa abbia significato in questi 123 anni di vita l’Anci per i Comuni, soprattutto per quelli più piccoli e isolati che gli e’ valso nel 2003 l’assegnazione da parte del Presidente della Repubblica della Medaglia al Valor civile – si apprende dalla nota stampa. Ed ora, pur nel mio ruolo istituzionale di assessore regionale, – ha aggiunto- non dimentico i dieci anni nei quali ho ricoperto la carica di sindaco di San Salvo, la mia città. Condivido il pensiero dell’ex presidente nazionale Decaro quando dice che in questi anni non sono certo stati i sindaci, né gli amministratori locali, ad aver allontanato i cittadini dalla politica: basterebbe confrontare i dati della partecipazione alle consultazioni amministrative con quelli degli altri livelli istituzionali per trarre le dovute conclusioni – precisa il comunicato. Da qui la nostra grande responsabilità, perché in fondo mi sento ancora il peso della fascia tricolore sulle spalle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo dato dignità e capacità di rappresentanza di ogni associato dinanzi agli organi centrali dello Stato ai vari livelli dal Parlamento alle Regioni, ma soprattutto la preziosa attività di consulenza e assistenza – Dopo essere stati tra gli artefici della resilienza, – ha sottolineato l’assessore- adesso i Comuni sono chiamati ad assumere responsabilità non meno importanti nel Piano nazionale di ripresa – Se governo e Regioni sono chiamati a creare le condizioni per un miglioramento della qualità del vivere, a una spinta alla modernizzazione del Paese, a una crescita sia nella capacità di competere sia nell’esercizio dei diritti, ai sindaci spetta il compito di applicare le leggi e le opportunità offerte – si apprende dalla nota stampa. In particolare, quando si affrontano temi come la sostenibilità sociale e ambientale, lo sviluppo digitale, i piani urbani, le misure per le aree interne, le implementazioni delle infrastrutture materiali e immateriali, i Comuni devono essere anche essi protagonisti di un percorso in cui si legano innovazione ed equità. Sinergia e collaborazione istituzionale tra enti sono quanto mai importanti anche perché producono effetti positivi nell’applicazione delle norme, negli investimenti e nella gestione del territorio – Senza questo rapporto di alleanza, siamo tutti più deboli – precisa la nota online. Infine, – ha concluso l’assessore Magnacca – in questa sede ribadisco la vicinanza della Regione per compiere assieme un percorso di reciproca collaborazione e favorire tutte le condizioni per far continuare a crescere l’Abruzzo”. US241002

