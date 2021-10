Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Quaresimale, 700 mila euro ai Comuni per abbattimento barriere

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 27 ott. – Arrivano nuove risorse economiche per quei comuni montani che intendono abbattere le barriere architettoniche negli edifici pubblici – precisa la nota online. Lo rende noto l’assessore regionale agli Enti locali, Pietro Quaresimale, dopo che gli uffici regionali hanno pubblicato la graduatoria dei comuni beneficiari con l’indicazione delle risorse destinate – si apprende dalla nota stampa. Sul piatto dei finanziamenti otre 700 mila euro che sono stati distribuiti a 23 comuni montani abruzzesi – “Ancora un atto concreto in favore dei piccoli comuni montani – sottolinea l’assessore Quaresimale – a conferma dell’attenzione che il governo regionale intende rivolgere ai comuni delle aree interne che più di tutti stanno pagando le conseguenze negative della cosiddetta globalizzazione – Ma l’altro aspetto rilevante è che i fondi assegnati hanno una destinazione ben precisa, rivolta cioè all’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere più accessibili gli edifici pubblici nei quali molto spesso si concentra l’erogazione di servizi”. L’erogazione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche rientra nel bando per la Montagna pubblicato ad inizio anno, nell’ambito delle iniziative politiche rivolte a garantire supporti ai comuni montani – precisa la nota online. L’individuazione dei comuni beneficiari è avvenuta dopo un’attenta valutazione tecnica e economica della commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Le proposte progettuali dei comuni – ha concluso l’assessore Quaresimale- sono state la sorpresa più lieta di questo bando pubblico – recita il testo pubblicato online. Questo conferma la grande capacità progettuale che proviene dal territorio ma soprattutto la volontà di tante amministrazioni dei comuni montani di recitare un ruolo primario nello sviluppo regionale”. IAV 211027

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it