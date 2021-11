Regione Abruzzo, la nota: Eventi: L’Aquila capitale dell’animazione crossmediale e della tv dei ragazzi

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Marsilio: Abruzzo protagonista delle politiche culturali per i giovani

L’Aquila, 29 nov. – E’ stato presentato, questa mattina, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Festival internazionale dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, “Cartoons On The Bay”, promosso dalla Rai e organizzato da RaiCom, che per i prossimi tre anni coinvolgerà l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, la Presidente di RaiCom, Teresa De Santis e il direttore artistico dell’evento, Roberto Genovesi.

L’appuntamento aquilano, un “antipasto” del Festival che nel 2022 vedrà interessata la città di Pescara prima di Pasqua e ancora L’Aquila a inizio dicembre, si svolgerà dal 3 all’8 dicembre con un cartellone dedicato ai bambini e ai ragazzi attraverso una ricca offerta di contenuti su diverse piattaforme digitali – precisa il comunicato. Gli appuntamenti a L’Aquila si terranno nella Sala 4 del Movieplex, con ingresso gratuito con una importante programmazione ricca di anteprime cinematografiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I film in cartellone sono Trash, Wolfwalkers, Ladri di Natale, Tom&Jerry, Yaya e Lennie: the walking liberty, La buona strega di Natale – In occasione della proiezione di “Ladri di Natale, domenica 5 dicembre, saranno presenti in sala anche attori e regista – si legge sul sito web ufficiale.

Il premio Hall of Fame di questo Festival sarà assegnato a Fusako Yusaki, con una retrospettiva che racchiude la sua produzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Arriva finalmente ‘Cartoons on the Bay” – ha dichiarato il presidente Marsilio – la pandemia purtroppo ci ha fatto saltare due anni – Questo antipasto sarà una piccola anteprima rispetto a quello che vedremo durante il 2022 a Pescara e all’Aquila – L’appuntamento della prossima settimana a L’Aquila, con anteprime mondiali, attori e autori di livello internazionale, mostri sacri del mondo del fumetto, dell’animazione e del cinema crossmediale, dove invitiamo bambini, giovani con le loro famiglie, ci consegnerà un festival prodotto dalla Rai ma che avrà nell’Abruzzo il suo cuore per i prossimi tre anni – precisa il comunicato. Siamo contenti di questo risultato e speriamo che il pubblico voglia premiare questo investimento che vede la nostra regione protagonista delle politiche culturali del cinema, del fumetto e di tutto quel mondi che vi gira intorno, con un occhio rivolto in particolare ai giovani”. US211129

