Regione Abruzzo, la nota: Expo Dubai 2020: l’arte orafa abruzzese a Padiglione Italia

Dubai (Emirati Arabi) – 30 gen. – Il “saper fare” abruzzese al padiglione Italia di Dubai 2020 ha le forme e il fascino dell’arte orafa di tradizione popolare con una mostra tutta dedicata all’arte orafa abruzzese di Scanno e Pescocostanzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Curata da Maria Isabella Pierigè della Sovrintendenza Chieti e Pescara, la mostra presenta le preziose lavorazioni in oro fatte tutte a mano della scuola orafa abruzzese che a Scanno e Pescocostanzo trova ancora testimonianze importanti – aggiunge la nota pubblicata. I due centri della Maiella sembrano aver raccolto il testimone di un’arte che sembra non conoscere tramonto – recita il testo pubblicato online. “La mostra – spiega Maria Isabella Pieragè – espone gli oggetti più rappresentativi che ancora oggi sono in lavorazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il grande segreto dell’arte orafa abruzzese è il mix straordinario tra tradizione e modernità, la capacità di conciliare il valore culturale della tradizione e della memoria con l’attualità del momento dettata magari dalle nuove esigenze per imporsi su un mercato nazionale e internazionale”. La mostra nasce grazie al contributo degli orafi di Scanno e Pescocostanzo, ma anche da quello dei privati che hanno messo a disposizione oggetti e lavorazioni unici per mostrare la particolarità dell’arte orafa di tradizione popolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci sono pezzi di collezioni private, ma anche oggetti che vengono immessi con successo sul mercato – aggiunge testualmente l’articolo online. La mostra dell’arte orafa è solo il primo appuntamento del padiglione Italia con il saper fare abruzzese – si apprende dalla nota stampa. A febbraio sarà la volta della mostra delle ceramiche di Castelli, un’altra eccellenza dell’artigianato abruzzese che riesce a coniugare al meglio, anch’essa, tradizione e modernità nel rispetto della sostenibilità. È, insomma, l’Abruzzo che vediamo tutti i giorni quello presente a Expo Dubai – precisa la nota online. IAV 220130

